Exposition : CARRÉ’MENT ABSTRAIT L’Atelier (à Vertou) Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Marie-Christine Chaillou, artiste nantaise, évolue depuis plus de 20 ans dans l’abstraction. De la peinture aux diverses techniques à la sculpture en béton ciré, de l’abstraction géométrique au plus grand lyrisme, elle nous enchante de la couleur au noir et blanc, du plus petit au plus grand. Un univers dans lequel elle voyage avec adresse pour notre plus grand ravissement.

L’Atelier (à Vertou) Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

02 40 34 76 14 https://vertou.fr/se-divertir/arts-plastiques/les-expositions-de-latelier/ culture@mairie-vertou.fr



