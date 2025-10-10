Exposition Carrousel Charleville-Mézières

Exposition Carrousel Charleville-Mézières vendredi 10 octobre 2025.

Exposition Carrousel

Galerie Lebon Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-10

Collectif d’artistes contemporains.

Galerie Lebon Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90

English :

Collective of contemporary artists.

German :

Zeitgenössisches Künstlerkollektiv.

Italiano :

Collettiva di artisti contemporanei.

Espanol :

Colectivo de artistas contemporáneos.

L’événement Exposition Carrousel Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-10-07 par Ardennes Tourisme