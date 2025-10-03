Exposition « Carte blanche à Agnès Ernoult » Médiathèque de Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand

Exposition « Carte blanche à Agnès Ernoult » 3 et 4 octobre Médiathèque de Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T15:30:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Agnès Ernoult : vous avez certainement déjà vu son œuvre en regardant les affiches du Festival Mômes d’Automne depuis 3 ans !

Dans son univers, des monstres joyeux et rigolos, toujours accompagnés d’enfants en quête d’aventures qui vous embarquent avec eux.

Découvrez le monde de Varice et Mordicus teinté d’un humour noir et mordant : les compères vont de projets rocambolesques en rebondissements inattendus. En exclusivité, admirez en avant-première le deuxième tome de leurs avantures !

Médiathèque de Saint-Méen-le-Grand 9 bis rue du Révérend Père Janvier 35290 Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299094043 https://bim-mediatheques.fr/saint-meen-le-grand

©Agnès Ernoult