EXPOSITION CARTE BLANCHE À DADOU

Frontignan

17 janvier 2026

7 février 2026

2026-01-17

Célèbre caricaturiste frontignanais, passionné de sport et amoureux de son territoire, Dadou est connu dans toute la France pour ses dessins dans la presse, à la télévision (Tour de France, Tour d’Italie, etc.) ou encore à travers ses bandes dessinées comme Nicollin, Chloro King et plus récemment Les JO Dessinés, une rétrospective de son travail officiel pour Paris 2024. Il nous invite aujourd’hui avec malice à découvrir toutes les facettes de son travail dans cette exposition qui présentera de nombreux dessins de presse mais aussi des créations inédites ! .

Rue Député Lucien-Salette Frontignan 34110

