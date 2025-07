Exposition Carte blanche à Jean-Marie Périer La Rochelle

Exposition Carte blanche à Jean-Marie Périer La Rochelle jeudi 10 juillet 2025.

Exposition Carte blanche à Jean-Marie Périer

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-07-10

Ses photos sont des rêves qu’on peut regarder les yeux ouverts.

Un rêve en grand, en couleurs ou en noir et blanc, en liberté.

.

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68

English : Exhibition Carte blanche à Jean-Marie Périer

From La Laigne to Aytré, relive the history of this unique festival through photos and posters, and discover the next edition!

German : Ausstellung Carte blanche à Jean-Marie Périer

Von La Laigne bis Aytré: Erleben Sie die Geschichte dieses einzigartigen Festivals anhand von Fotos und Plakaten und entdecken Sie die nächste Ausgabe!

Italiano :

Le sue foto sono sogni che si possono guardare ad occhi aperti.

Un grande sogno, a colori o in bianco e nero, in libertà.

Espanol : Exposicion Carte blanche à Jean-Marie Périer

De La Laigne a Aytré, reviva la historia de este festival único a través de fotos y carteles, ¡y entérese de más detalles sobre la próxima edición!

L’événement Exposition Carte blanche à Jean-Marie Périer La Rochelle a été mis à jour le 2025-06-26 par La Rochelle Tourisme