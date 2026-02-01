Exposition Carte blanche à Katherine Roumanoff Anciennes écuries Trélazé

Exposition Carte blanche à Katherine Roumanoff

Anciennes écuries 70 rue Ferdinand Vest Trélazé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:30:00

fin : 2026-02-20 18:30:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

Fascinée par les papiers découpés de Matisse, par la créativité joueuse d’un Chaissac, Katherine Roumanoff trace son chemin au cœur des toiles et des tissus. Artiste ligérienne protéiforme, la voilà illustratrice, costumière de théâtre, artiste textile, .

Anciennes écuries 70 rue Ferdinand Vest Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 74 85 actionculturelle@mairie-trelaze.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Carte blanche à Katherine Roumanoff Trélazé a été mis à jour le 2026-01-29 par Destination Angers