Exposition Carte blanche à Katherine Roumanoff Anciennes écuries Trélazé

Exposition Carte blanche à Katherine Roumanoff
Anciennes écuries 70 rue Ferdinand Vest Trélazé Maine-et-Loire
Début : 2026-02-13 14:30:00
fin : 2026-02-20 18:30:00
2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01
Fascinée par les papiers découpés de Matisse, par la créativité joueuse d’un Chaissac, Katherine Roumanoff trace son chemin au cœur des toiles et des tissus. Artiste ligérienne protéiforme, la voilà illustratrice, costumière de théâtre, artiste textile, .
Anciennes écuries 70 rue Ferdinand Vest Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 74 85 actionculturelle@mairie-trelaze.fr
