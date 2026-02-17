Exposition carte blanche à Kléber Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Exposition carte blanche à Kléber Castelnau Montratier-Sainte Alauzie dimanche 1 mars 2026.
Exposition carte blanche à Kléber
9 Rue Etienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Exposition des oeuvres de Kléber, Martine Auger, Jean Suzanne, Françoise Herman.
Exposition des oeuvres de Kléber, Martine Auger, Jean Suzanne, Françoise Herman.
.
9 Rue Etienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 32 16 55 05 amismaisonjacob@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of works by Kléber, Martine Auger, Jean Suzanne, Françoise Herman.
L’événement Exposition carte blanche à Kléber Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Cahors Vallée du Lot