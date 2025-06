Exposition Carte blanche à Monif Ajaj – Le Bourg Campagne 21 juin 2025 10:00

Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-06-21

10h 18h. L’univers de Monif Ajaj Des corps suppliciés, martyrisés, démembrés. L’oeuvre de Monif Ajaj transpire la terreur sous couvert de parodie. Entrée libre et gratuite

Dans le cadre du dispositif Carte blanche à un artiste, le Conseil départemental de la Dordogne et l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord ont lancé un appel à candidature aux créateurs périgourdins.

Monif AJAJ a été sélectionné par le jury pour exposer ses œuvres dans les salles du château de Campagne.

L’univers de Monif Ajaj Des corps suppliciés, martyrisés, démembrés. Une dynastie de despotes ridiculisée par ânes interposés et faces boursouflées. Des dents comme des crocs et des cris étouffés.

L’oeuvre de Monif Ajaj transpire la terreur sous couvert de parodie.

Réfugié de Syrie, Monif Ajaj vit en Dordogne depuis 2012 où il a rejoint son épouse périgourdine. Il poursuit ici son travail interrompu par la situation dans son pays. .

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90

English : Exposition Carte blanche à Monif Ajaj

10am 6pm. Monif Ajaj’s world: Tortured, martyred, dismembered bodies. Monif Ajaj’s work exudes terror under the guise of parody. Free admission

German : Exposition Carte blanche à Monif Ajaj

10:00 18:00 Uhr. Die Welt von Monif Ajaj: Gefolterte, gemarterte, zerstückelte Körper. Das Werk von Monif Ajaj schwitzt den Terror unter dem Deckmantel der Parodie aus. Freier Eintritt

Italiano :

dalle 10.00 alle 18.00. Il mondo di Monif Ajaj: corpi torturati, martirizzati, smembrati. L’opera di Monif Ajaj emana terrore sotto l’aspetto della parodia. Ingresso libero

Espanol : Exposition Carte blanche à Monif Ajaj

de 10.00 a 18.00 horas. El mundo de Monif Ajaj: cuerpos torturados, martirizados, desmembrados. La obra de Monif Ajaj destila terror bajo el disfraz de la parodia. Entrada gratuita

