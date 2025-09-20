Exposition carte blanche à Monif Ajaj Château et parc de Campagne Campagne

Exposition carte blanche à Monif Ajaj 20 et 21 septembre Château et parc de Campagne Dordogne

Possibilité d’accueil en groupe sur la journée. Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre du dispositif « Carte blanche » à un artiste, Dordogne-Périgord, le Département et l’Agence culturelle Dordogne-Périgord ont retenu l’artiste périgourdin Monif Ajaj pour exposer ses œuvres cet été dans les salles du château de Campagne.

L’exposition « Carte blanche à Monif Ajaj » est à découvrir à l’occasion des Journées du Patrimoine en présence de l’artiste de 10h00 à 18h00 les 20 et 21 septembre 2025.

Né en 1968 à Deir ez-Zor en Syrie, Monif Ajaj sort diplômé de l’Académie bélarusse des Beaux-Arts de Minsk en 1995 et enseigne à la faculté des Beaux-Arts de Damas. En 2006, il reçoit le premier prix du concours des jeunes artistes syriens. Ses œuvres sont exposées à Dubaï, en Jordanie, en France et ont intégré des collections privées et publiques telles que le British Museum à Londres, Darat al Funun à Amman, le Ministère de la Culture à Damas, le Fonds Départemental d’Art Contemporain de Dordogne.

Sous le régime syrien, ses créations prennent rapidement une tournure engagée en dénonçant la dictature et la violence d’un système oppressif. Il dépeint les souffrances des prisonniers politiques ou détourne les images de propagande du régime en remplaçant les portraits officiels de la famille présidentielle par des têtes d’âne. Cette prise de position l’oblige à fuir son pays en perdant nombre de ses œuvres.

En 2012, il rejoint son épouse française, en Dordogne, et continue à peindre pour ne pas oublier : à travers un geste acéré, encres, fusains, huiles et acryliques traduisent des blessures qui ne se referment pas.

Le Parc du château de Campagne possède une richesse végétale remarquable et une composition paysagère inspirée des jardins d'influence anglaise du XIXe siècle, un parc dont le dessin était effacé par une végétation spontanée envahissante au fil des années. La réhabilitation du Parc est une intervention lisible par tous comme une suite logique de l'histoire du lieu, une strate supplémentaire dans le respect de sa mémoire, traces et matière. Afin de redonner au Parc son identité et composition paysagère, le projet s'est appuyé sur 2 grands axes de réflexions.

