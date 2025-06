Exposition carte blanche à Vincent de Monpezat et Yann Le Berre L’Outsider Orangerie du Thabor Rennes 7 juillet 2025

Exposition carte blanche à Vincent de Monpezat et Yann Le Berre L’Outsider Orangerie du Thabor Rennes 7 juillet – 31 août Ille-et-Vilaine

Gratuit

Après la tempête Ciarán, Vincent de Monpezat et Yann Le Berre racontent leur résilience dans une exposition émouvante sur la force créative face aux épreuves.

Le 31 octobre 2023, Vincent de Monpezat et Yann Le Berre voient leur quotidien bouleversé par la tempête Ciarán, qui provoque de lourds dégâts dans leur atelier et lieu de vie, les contraignant à suspendre leurs activités artistiques pendant plusieurs mois. Ce traumatisme partagé devient aujourd’hui le point de départ d’une exposition où ils explorent les notions de résistance, de renouveau et d’espoir.

Vincent de Monpezat réinterprète la forme des tétrapodes en béton, ces structures emblématiques de protection côtière, en leur insufflant une nouvelle vie. De ces outils conçus pour briser les vagues, il crée des sculptures raffinées et dynamiques, aux couleurs vives et lumineuses. Ces formes, devenues figures d’équilibre et de renouveau, incarnent une vision positive de l’adaptation humaine face à l’adversité. Plutôt qu’un simple rappel de la catastrophe, elles célèbrent la capacité de l’homme à transformer des symboles de défense en objets porteurs de sens et d’espoir.

En écho à cette approche apaisante, Yann Le Berre capture dans une fresque monumentale la force brute d’une tempête en action. Les vagues puissantes et les houles chaotiques qu’il dépeint incarnent la violence des éléments, mais aussi leur énergie créatrice. Dans cette confrontation directe avec la nature déchaînée, il explore la capacité de l’humanité à se relever, à trouver une harmonie et une force nouvelle face aux défis imposés par un climat en transformation.

En confrontant ces deux regards — l’apaisement réfléchi et la puissance déchaînée —, cette exposition dépasse le constat de la catastrophe pour devenir un témoignage de résilience et une ode à l’ingéniosité humaine. Elle invite à croire en la capacité de l’homme à répondre aux crises avec créativité, espoir et foi dans un avenir renouvelé.

Vernissage de l’exposition le jeudi 10 juillet à 18h30.

Ce projet est porté par l’association du M.U.R de Rennes. Il est proposé dans le cadre d’Exporama, rendez-vous estival dédié à l’art contemporain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-07T07:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-31T20:30:00.000+02:00

Orangerie du Thabor Parc du Thabor Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes Ille-et-Vilaine