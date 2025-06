Exposition Carte Blanche « Creaturquoise » Ivan Loncle Ferrières-en-Gâtinais 4 juillet 2025 07:00

Ivan Loncle crée des œuvres délicates en assemblant divers fragments de nature retravaillés en gravure et peinture, puis réhaussés à la feuille d’or. Ses créations représentent des oiseaux, personnages, chimères, forêts et scènes symboliques, inspirées par des matériaux collectés lors de ses promenades et ses voyages. La feuille d’or apporte le détail qui met en valeur les textures, les veines ou encore les nervures des fragiles matériaux. Son univers est celui d’un cabinet singulier issu de la nature. « Creaturquoise » est un espace où prennent vie les assemblages poétiques d’une nature sublimée sous l’œil et les mains d’Ivan Loncle, le tout dans une ambiance précieuse et silencieuse. .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05 metiersdart@cc4v.fr

