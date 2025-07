Exposition « Carte Blanche ! » Sauveterre-de-Rouergue

Exposition « Carte Blanche ! » Sauveterre-de-Rouergue mardi 15 juillet 2025.

Exposition « Carte Blanche ! »

Boulevard Lapérouse Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Entrée au musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-15

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-18 2025-09-01

Le musée donne carte blanche au collectif Hors-Cadre, sérigraphie !

Le musée donne carte blanche au collectif villefranchois Hors-Cadre, Sérigraphie, dans les salles d’exposition temporaires !

Hors-Cadre est un atelier associatif créé en 2011 à Villefranche-de-Rouergue.

Cette imprimerie, dédiée à la sérigraphie, est ouverte aux artistes et illustrateurs de tout horizon.

Fort d’un réseau alternatif vivant, ce collectif a été amené à montrer ses travaux dans de nombreux festivals en France et au-delà. De plus, un atelier nomade de sérigraphie, permet de mener régulièrement des actions pédagogiques dans le milieu scolaire, social et associatif…

À l’occasion de cette exposition, venez découvrir une sélection de posters, fanzines et livre-objets édités par l’association et regroupant une cinquantaine de créateurs.

Rendez-vous le vendredi 18 juillet à 18h pour la soirée de vernissage de l’exposition (événement gratuit et ouvert à tous·tes) 3 .

Boulevard Lapérouse Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 98 61 74 64 artetsavoirfaire@gmail.com

English :

The museum gives Hors-Cadre carte blanche to screenprint!

German :

Das Museum gibt dem Kollektiv Hors-Cadre eine Carte blanche, Siebdruck!

Italiano :

Il museo dà carta bianca a Hors-Cadre per la serigrafia!

Espanol :

El museo da carta blanca a Hors-Cadre para serigrafiar

L’événement Exposition « Carte Blanche ! » Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)