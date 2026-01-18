Exposition Carte Blanche Véronique PASTOR Fresselines

Exposition Carte Blanche Véronique PASTOR

Espace Monet Rollinat Fresselines Creuse

La nature en grand

Une immersion dans l’univers de l’artiste ses paysages sont des paysages intérieurs, et ses Hommes sont principalement les Hommes Premiers pour qui elle a le plus grand des respects… ceux qui vivent au plus près de la Nature parce qu’ils font partis de la Nature, ils sont la Nature. La Nature, les Paysages, les Hommes, que ce soit dans ses dessins ou sa peinture, font un monde onirique où tout se connecte, se parle et interagit … c’est son réel, son présent qui mêle tous les temps, toutes les origines, tous les végétaux, tous les minéraux, tous les animaux.

