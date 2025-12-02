Exposition Cartes en folie ! Espace Mouv’art Auxerre

Exposition Cartes en folie !

Bienvenue à l’espace Mouv’art à l’occasion du vernissage ou pour découvrir cette exposition. Qu’ elles dansent la rumba dans le fond de nos sacs, qu’elles soient strictement alignées dans nos porte-feuilles ou dorment dans le fond d’une poche secrète… les cartes envahissent nos vies. Être accompagné(e)s par ces cartes de visite, d’identité, bancaires ou de fidélité. Voyager sur les lignes des cartes routières ou rêver de voie lactée

avec les cartes du ciel. Cette exposition collective propose de se jouer de ces envahisseuses pour garder un œil malicieux mais critique sur leur folle conquête de notre quotidien. Un accrochage d’hiver plein d’ humour et de poésie comme une carte de vœux de joyeuse fin d’année. L’exposition à l’Espace Mouv’art Auxerre sera ouverte tous les jours sauf les lundis, du 2 au 23 octobre 2025 de 14h30 à 18h00. Le vernissage aura lieu le 5 décembre à partir de 18h00. .

