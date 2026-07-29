Exposition Cartes marines Marine Le Breton Médiathèque Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

Exposition Cartes marines Marine Le Breton

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-06

Marine Le Breton trace à la main sur des feuilles de papier des lignes et des points, qui ensemble forment des cartes, comme des broderies graphiques. Son travail, jeu plastique autant que questionnement humain, s’intéresse principalement à la mince frontière entre la terre et les eaux. Cet interstice flou du trait de côte varie parfois même entre les relevés objectifs des instituts du Service national d’hydrographie et d’océanographie (SHOM) et de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Son approche est résolument artistique malgré sa contrainte du respect des relevés scientifiques. Par le dessin, elle montre l’impermanence de notre territoire, où rien n’est vraiment défini, où tout peut changer. Ainsi, ces cartes marines oscillent entre l’objet d’art et le relevé scientifique et invitent chacun à un voyage intérieur, une réflexion sur le territoire, l’environnement et la mémoire collective. .

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 02 98 06 50

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English :

L’événement Exposition Cartes marines Marine Le Breton Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-07-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS