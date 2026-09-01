Exposition : Cartes postales anciennes Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Exposition : Cartes postales anciennes

Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-21

Plongez dans l’histoire de notre commune à travers une exposition de cartes postales anciennes consacrée au patrimoine saint-georgeais.

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Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 78 34 02

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English :

Immerse yourself in the history of our town through an exhibition of vintage postcards dedicated to the heritage of Saint-Georges.

L’événement Exposition : Cartes postales anciennes Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-06 par Royan Atlantique