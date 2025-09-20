Exposition : « CARTO : Représenter le monde » Conservatoire des métiers d’autrefois Donzac

Exposition : « CARTO : Représenter le monde » 20 et 21 septembre Conservatoire des métiers d’autrefois Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Exposition – Histoire de la cartographie & création contemporaine

Découvrez une exposition passionnante sur l’histoire de la cartographie, de ses origines aux représentations modernes du territoire.

En parallèle, vivez une « expérience photographique » inédite :

Dix artistes de la région réinventent de vieilles cartes en véritables œuvres d’art.

Une rencontre entre patrimoine et création contemporaine, accessible à tous.

Un livret est disponible pour les enfants.

Conservatoire des métiers d’autrefois 1679 avenue du Brulhois, 82340 Donzac Donzac 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 29 21 96 https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/donzac-conservatoire-des-metiers-dautrefois/ https://www.facebook.com/conservatoire.metiers.autrefois/ En pénétrant dans le conservatoire, c’est toute la vie rurale de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui nous est contée. 20 000 objets de la vie quotidienne y sont exposés au travers de fabuleuses collections : reconstitution d’un village artisanal, musée de la vigne et du vin, collection de faïences régionales, salle de classe 1913, machinisme agricole, véhicules anciens… Autoroute A62 entre Montauban et Agen sortie n°8 Valence d’Agen. Prendre direction Donzac au rond-point. Musée avec parking.

© Conservatoire des métiers d'autrefois