Exposition « Cartogéographie(s) » – Marie-Hélène Bourquin Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 1 – 30 avril Visible aux horaires d’ouverture du Triskell

Marie-Hélène Bourquin trace sa route dans une géographie imaginaire. L’artiste explore le geste et la matière au Triskell. Ne manquez pas le finissage en sa présence le samedi 25 avril à 11h.

De bribes en fragments, de lambeaux en lanières, de couleurs en nuances, de textures en matières, d’un itinéraire à l’autre, tracer sa route dans une géographie imaginaire.

Plasticienne, graphiste et diplômée en tant que directeur artistique (ESAG Penninghen – Paris), Marie-Hélène Bourquin a toujours été passionnée par l’écriture, les traces, le geste, la typographie, les signes, les graphismes et symboles qui traversent les âges et les continents, la géométrie, les effets de matière… une source inépuisable et inspirante. Elle travaille principalement à l’acrylique, en grands et petits formats, sur différents supports (toile, bois, papier, volume, etc). Laissez-vous surprendre et embarquez sur ces tracés imaginaires…

**Finissage et visite de l’exposition en présence de l’artiste le samedi 25 avril à 11h.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-01T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T19:00:00.000+02:00

1



Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

