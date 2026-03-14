EXPOSITION CARTOGRAPHIE DU VIVANT PAR L’ASSOCIATION 4CM

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-04-10

DU 10 AVRIL AU 9 MAI Espace d’art contemporain

Cartographie du Vivant par l’association 4CM

Vernissage, le samedi 11 avril à 18h30

DU 10 AVRIL AU 9 MAI

Cartographie du Vivant par l’association 4CM

Vernissage, le samedi 11 avril à 18h30

Cartographie du vivant , c’est le thème sur lequel sont invités à travailler les artistes du collectif 4CM pour leur nouvelle exposition à l’Espace d’Art Contemporain.

Unanimement reconnus dans un monde de la création contemporaine qui dépasse largement les frontières de notre région, les peintres, sculpteurs, photographes et les plasticiens qui composent le collectif sauront une nouvelle fois nous surprendre par leur talent et leur créativité. .

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 85 48 27

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English : EXPOSITION CARTOGRAPHIE DU VIVANT PAR L’ASSOCIATION 4CM

APRIL 10 MAY 9 Espace d’art contemporain

Cartographie du Vivant by the 4CM association

Opening, Saturday April 11, 6:30 pm

L’événement EXPOSITION CARTOGRAPHIE DU VIVANT PAR L’ASSOCIATION 4CM Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB