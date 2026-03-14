EXPOSITION CARTOGRAPHIE DU VIVANT PAR L’ASSOCIATION 4CM Bédarieux
EXPOSITION CARTOGRAPHIE DU VIVANT PAR L’ASSOCIATION 4CM Bédarieux vendredi 10 avril 2026.
EXPOSITION CARTOGRAPHIE DU VIVANT PAR L’ASSOCIATION 4CM
19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-04-10
DU 10 AVRIL AU 9 MAI Espace d’art contemporain
Cartographie du Vivant par l’association 4CM
Vernissage, le samedi 11 avril à 18h30
DU 10 AVRIL AU 9 MAI
Cartographie du Vivant par l’association 4CM
Vernissage, le samedi 11 avril à 18h30
Cartographie du vivant , c’est le thème sur lequel sont invités à travailler les artistes du collectif 4CM pour leur nouvelle exposition à l’Espace d’Art Contemporain.
Unanimement reconnus dans un monde de la création contemporaine qui dépasse largement les frontières de notre région, les peintres, sculpteurs, photographes et les plasticiens qui composent le collectif sauront une nouvelle fois nous surprendre par leur talent et leur créativité. .
19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 85 48 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : EXPOSITION CARTOGRAPHIE DU VIVANT PAR L’ASSOCIATION 4CM
APRIL 10 MAY 9 Espace d’art contemporain
Cartographie du Vivant by the 4CM association
Opening, Saturday April 11, 6:30 pm
L’événement EXPOSITION CARTOGRAPHIE DU VIVANT PAR L’ASSOCIATION 4CM Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB