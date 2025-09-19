EXPOSITION «Cases créoles de La Réunion» par le CAUE Médiathèque Angélo Lauret Saint-Pierre

EXPOSITION «Cases créoles de La Réunion» par le CAUE 19 – 21 septembre Médiathèque Angélo Lauret La Réunion

Accès libre – exposition dans le hall de la médiathèque

Début : 2025-09-19T07:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Exposition par le CAUE de La Réunion

Cette exposition retrace l’évolution des cases créoles sur trois siècles par une approche historique et sociologique.

Les cases créoles signalent souvent le noyau primitif d’un bourg ou d’une agglomération. Elles portent la mémoire de l’île. L’influence des conditions géographiques et la diversité des peuplements sont décrites sur les vingt panneaux pour mieux comprendre la beauté et la variété des cases. Cette exposition reprend aussi les grandes caractéristiques de l’architecture créole : l’omniprésence de la symétrie, la couleur et la décoration, les relations entre l’avant et l’arrière de la case, entre le dehors et le dedans.

Une exposition ludique, très imagée qui permet de découvrir le patrimoine architectural de l’île et qui surtout nous montre l’importance de le conserver.

Médiathèque Angélo Lauret Avenue Général de Gaulle Saint-Pierre 97429 La Réunion La Réunion 0262 91 84 80 https://mediatheque.saintpierre.re/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578322678215 Médiathèque située dans l’ancienne usine sucrière de Grands-Bois Parking sur place

Cécile Tréal et Jean Michel Ruiz