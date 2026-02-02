Exposition Le Grand Bain Casteljaloux

Exposition

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-28

2026-02-03

Exposition de Martin BEDFORD.

Paysages, fleurs et une piscine en Gascogne .

Impression jet d’encre à partir d’aquarelles et de peintures sur IPAD .

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 96 26 legrandbain47@gmail.com

