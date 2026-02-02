Exposition Le Grand Bain Casteljaloux
Exposition Le Grand Bain Casteljaloux mardi 3 février 2026.
Exposition
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-03
Exposition de Martin BEDFORD.
Paysages, fleurs et une piscine en Gascogne .
Impression jet d’encre à partir d’aquarelles et de peintures sur IPAD .
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 96 26 legrandbain47@gmail.com
