Exposition Catastrophes, fléaux et épidémies à Châteauneuf-sur-Isère A côté de la Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère samedi 4 octobre 2025.

A côté de la Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

L’association Châteauneuf Histoire et Patrimoine organise sa traditionnelle exposition d’octobre. Cette année éboulements, désastres, catastrophes naturelles seront mit en lumière avec « Catastrophes, fléaux et Épidémies à Châteauneuf-sur-Isère ».

A côté de la Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 85 46 01 chato9.histoire.patrimoine@gmail.com

English :

The Châteauneuf Histoire et Patrimoine association is organizing its traditional October exhibition. This year, landslides, disasters and natural catastrophes will be highlighted in « Catastrophes, plagues and epidemics in Châteauneuf-sur-Isère ».

German :

Der Verein Châteauneuf Histoire et Patrimoine organisiert seine traditionelle Ausstellung im Oktober. Dieses Jahr werden Erdrutsche, Katastrophen und Naturkatastrophen unter dem Titel « Catastrophes, fléaux et Épidémies à Châteauneuf-sur-Isère » (Katastrophen, Plagen und Seuchen in Châteauneuf-sur-Isère) beleuchtet.

Italiano :

L’associazione Châteauneuf Histoire et Patrimoine organizza la tradizionale mostra di ottobre. Quest’anno, frane, disastri e catastrofi naturali saranno messi in evidenza in « Catastrofi, pestilenze ed epidemie a Châteauneuf-sur-Isère ».

Espanol :

La asociación Châteauneuf Histoire et Patrimoine organiza su tradicional exposición de octubre. Este año, los corrimientos de tierra, los desastres y las catástrofes naturales ocuparán un lugar destacado en « Catástrofes, plagas y epidemias en Châteauneuf-sur-Isère ».

