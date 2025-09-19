Exposition : « Cathédrales en Europe » Cathédrale Saint-Étienne Toul

Exposition : « Cathédrales en Europe » Cathédrale Saint-Étienne Toul vendredi 19 septembre 2025.

Exposition : « Cathédrales en Europe » 19 – 21 septembre Cathédrale Saint-Étienne Meurthe-et-Moselle

Exposition : du 16 au 21 septembre 2025. Pass sanitaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Découvrez la diversité architecturale des cathédrales de France et d’Europe à travers une exposition de lithographies du XIXᵉ siècle issues du fonds ancien de la médiathèque de Toul. Ces gravures sont extraites de l’ouvrage « Moyen Âge monumental et archéologique » de Daniel Ramée (1843).

Salle du Chapitre de la cathédrale de Toul – En partenariat avec la médiathèque Les Remp’Arts.

Cathédrale Saint-Étienne Place Charles de Gaulle, 54200 Toul Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 43 04 52 La cathédrale Saint-Étienne de Toul est un édifice de style gothique, remarquable par sa façade occidentale, chef-d’œuvre du gothique flamboyant, par son cloître, le deuxième plus grand de ce style en France, ainsi que par ses deux chapelles Renaissance. Elle constitue, avec Notre-Dame-de-l’Annonciation de Nancy, l’une des deux cathédrales du diocèse de Nancy-Toul.

Découvrez la diversité architecturale des cathédrales de France et d’Europe à travers une exposition de lithographies du XIXᵉ siècle issues du fonds ancien de la médiathèque de Toul. Ces gravures de…

© Ville de Toul