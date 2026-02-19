Exposition Catherine BELLORGE La Baule-Escoublac

Exposition Catherine BELLORGE

Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

Venez découvrir à la MJC l’exposition PHOTO de l’artiste CATHERINE BELLORGE.

Présence de l’artiste le11 mars de 15h à 17h.

MJC La Baule (hall du 1er étage). .

Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

