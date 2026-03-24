Exposition Catherine BOROT ALCANTARA, vitrail de tradition et soieries. Galerie 34 Prémery

Exposition Catherine BOROT ALCANTARA, vitrail de tradition et soieries.

Galerie 34 34 Grande Rue Prémery Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-10

Catherine Borot Alcantara est maître verrier, conservatrice territoriale du patrimoine et docteur ès Arts et Lettres, installée dans la Nièvre à Perroy, où elle dirige l’atelier ?Vitrail de tradition? depuis plus de vingt ans.

Parcours et titres

Maître verrier spécialisée dans la création et la restauration de vitraux (religieux et laïcs).

Conservatrice territoriale du patrimoine, formée à l’université (doctorat en Arts et Lettres).

Elle intervient pour des particuliers, des monuments historiques et des lieux de culte de différentes confessions.

Atelier ?Vitrail de tradition? (Nièvre)

Atelier d’artisanat d’art fondé il y a plus de vingt ans dans la Nièvre, actuellement situé à Perroy (58220), Bourgogne-Franche-Comté.

Activités?: création sur mesure (portes, fenêtres, trumeaux, abats-jour type Tiffany, tableaux), restauration de vitraux anciens, décors verriers et soieries.

Techniques utilisées?: vitrail traditionnel au plomb, technique Tiffany, grisaille et émaillage sur verre, fusing.

Démarche artistique et développement durable

Elle valorise fortement le recyclage?: chutes de vitraux, verre cassé ou flotté, ainsi que chutes de soieries sont réutilisées pour créer des bijoux et petits objets d’art.

Ces pièces uniques sont proposées à des prix accessibles, avec certificat d’authenticité, via son site de bijoux ?Art-bijoux? lié à l’atelier ?Vitrail de tradition? .

Présence professionnelle

Elle communique sur son travail de vitrailliste, de créatrice de bijoux en verre recyclé et de conservatrice du patrimoine via son site d’atelier, sa boutique en ligne et des réseaux professionnels.

Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger une courte notice biographique prête à être utilisée dans un programme, un site ou un cartel d’exposition. .

Galerie 34 34 Grande Rue Prémery 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 15 67 83 expo@galerie34-premery.fr

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English : Exposition Catherine BOROT ALCANTARA, vitrail de tradition et soieries.

L’événement Exposition Catherine BOROT ALCANTARA, vitrail de tradition et soieries. Prémery a été mis à jour le 2026-03-24 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges