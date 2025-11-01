Exposition Catherine Sanseau Café-épicerie du Plan B La Turballe

Exposition Catherine Sanseau Café-épicerie du Plan B La Turballe samedi 1 novembre 2025.

Exposition Catherine Sanseau

Café-épicerie du Plan B 12 place du marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-01 2025-11-02 2025-11-03 2025-11-04 2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-17 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20

Autodidacte, je m’inspire de tout ce qui m’entoure. Au gré de promenades, d’une plante, d’une lumière, une idée se dessine.

Acrylique ou aquarelle, réaliste ou abstrait, j’oublie tout et je peins. .

Café-épicerie du Plan B 12 place du marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Catherine Sanseau La Turballe a été mis à jour le 2025-08-06 par ADT44