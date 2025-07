Exposition CB Millet Point information Pierre-de-Bresse

Point information La Grenette Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-07-25 17:30:00

2025-07-07

CB Millet, peintre depuis plus de 40 ans, a eu diverses périodes artistiques Classique, Figurative, Fauve, Abstrait et Art Liquide. Elle propose aujourd’hui de partager avec vous l’Art Liquide. Venez admirer son travail et échanger avec elle lors du vernissage. .

Point information La Grenette Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 85 78 info.pierre@bresse-bourguignonne.com

