Exposition Ce bon Monsieur Chaudun Bannes

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-24 19:00:00

2025-10-21

Cette exposition met en lumière la vie et l’héritage de Victor Chaudun (1904-1995), ancien directeur adjoint du Jardin des Plantes de Paris. À travers documents, témoignages et interviews, elle propose une immersion dans la mémoire collective de Bannes et la trace laissée par cet homme remarquable. .

Bannes 46400 Lot Occitanie

