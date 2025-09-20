Exposition « Ce monde qui nous entoure », par David Carpano Jardin alpin Megève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Ces arrêts sur image sont le résultat de longues heures d’affût dans les montagnes aux alentours de Megève. Une faune si proche, mais pourtant si discrète et sauvage, parfois difficile à entrevoir.

La trentaine de panneaux de l’exposition dévoilent la faune sauvage du territoire avec des détails animaliers saisissants et de l’expression de l’animal ainsi que des prises de vue avec un parti artistique, où le photographe joue sur les luminosités et les plans, toujours dans le même objectif de donner à voir et de partager les merveilles du monde sauvage qui nous entoure.

David Carpano est né à Megève en 1973, et pratique la photographie animalière depuis une quinzaine d’années. Véritable passionné de nature, il se déplace dans Megève et ses environs afin de photographier la faune haut-savoyarde, avec la préoccupation constante de ne pas la déranger.

Muni de son appareil, il sillonne les montagnes de nos régions, afin de partager au grand public ses clichés, montrant la beauté de la nature qui nous environne. Présent sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de « Dav’sfotos », David publie régulièrement les clichés de ces escapades en montagne.

Jardin alpin Allée cavalière Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450212728 http://megeve.com

© David Carpano