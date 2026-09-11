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Exposition : Ce que la mer reprend, La rotonde, Saint-Jean-de-Luz

samedi 19 septembre 2026 · La rotonde · Saint-Jean-de-Luz

Exposition : Ce que la mer reprend, La rotonde, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La rotonde
Adresse
Place Maurice Ravel, 64500 Saint-Jean-de-Luz
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Exposition : Ce que la mer reprend 19 et 20 septembre La rotonde Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À travers une série de photographies argentiques volontairement altérées, cette exposition dévoile les métamorphoses du littoral basque, confronté à l’érosion et au changement climatique.

La rotonde Place Maurice Ravel, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
À travers une série de photographies argentiques volontairement altérées, cette exposition dévoile les métamorphoses du littoral basque, confronté à l’érosion et au changement climatique.

© Guillaume Fauveau

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