Exposition : Ce que la mer reprend, La rotonde, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Exposition : Ce que la mer reprend 19 et 20 septembre La rotonde Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À travers une série de photographies argentiques volontairement altérées, cette exposition dévoile les métamorphoses du littoral basque, confronté à l’érosion et au changement climatique.

La rotonde Place Maurice Ravel, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

À travers une série de photographies argentiques volontairement altérées, cette exposition dévoile les métamorphoses du littoral basque, confronté à l’érosion et au changement climatique.

© Guillaume Fauveau