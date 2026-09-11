Exposition : Ce que la mer reprend, La rotonde, Saint-Jean-de-Luz
samedi 19 septembre 2026 · La rotonde · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Exposition : Ce que la mer reprend 19 et 20 septembre La rotonde Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
À travers une série de photographies argentiques volontairement altérées, cette exposition dévoile les métamorphoses du littoral basque, confronté à l’érosion et au changement climatique.
La rotonde Place Maurice Ravel, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
À travers une série de photographies argentiques volontairement altérées, cette exposition dévoile les métamorphoses du littoral basque, confronté à l’érosion et au changement climatique.
© Guillaume Fauveau
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