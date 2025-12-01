Exposition Ce que la roche nous raconte LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Exposition Ce que la roche nous raconte

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-28 20:30:00

fin : 2026-01-05

2025-12-28

De Lila Ogier & Zoé B. Tapàl.

Itinérance artistique et expérimentations plastiques du paysage.

Artistes pluridisciplinaires, Lila et Zoé mêlent leurs regards et pratiques pour la première fois lors de cette exposition. Toutes deux sensibles au monde qui les entoure, à l’empreinte du temps sur le paysage, elles aiment arpenter, recueillir fragments et textures de ce qu’elles peuvent observer autour d’elles et tentent de saisir l’imperceptible de ces lieux. En septembre 2025, Lila et Zoé partent en itinérance et en autonomie dans les montagnes alentour durant plusieurs jours. Au creux des cirques, en haut des crêtes, à flanc de collines, leurs rythmes de marche et leurs pratiques s’accorderont pour retracer l’expérience sensible de leurs corps déambulant dans l’immensité de la roche. Alors chaque détail, chaque ligne constituant le paysage et faisant chemin, peut devenir support, trace, espace de création.

– Libre accès sur les horaires d’ouverture.

English :

By Lila Ogier & Zoé B. Tapàl.

Artistic itinerancy and plastic experimentation in the landscape.

Multi-disciplinary artists Lila and Zoé are combining their views and practices for the first time in this exhibition. Both sensitive to the world around them, to the imprint of time on the landscape, they like to survey, collect fragments and textures of what they can observe around them and try to capture the imperceptible of these places. In September 2025, Lila and Zoé set off to roam the surrounding mountains independently for several days. In the hollows of cirques, at the top of ridges, on hillsides, their walking rhythms and practices will come together to retrace the sensitive experience of their bodies wandering through the immensity of the rock. In this way, every detail, every line that makes up the landscape and leads the way, can become a support, a trace, a space for creation.

– Free access during opening hours.

German :

Von Lila Ogier & Zoé B. Tapàl.

Künstlerische Wanderschaft und plastische Experimente in der Landschaft.

Lila und Zoé sind multidisziplinäre Künstlerinnen, die in dieser Ausstellung zum ersten Mal ihre Sichtweisen und Praktiken miteinander verbinden. Beide sind sensibel für die Welt um sie herum und den Einfluss der Zeit auf die Landschaft. Sie lieben es, durch die Gegend zu streifen, Fragmente und Texturen von dem zu sammeln, was sie um sich herum beobachten können, und versuchen, das Unmerkliche dieser Orte zu erfassen. Im September 2025 begeben sich Lila und Zoé auf eine mehrtägige Wanderung durch die umliegenden Berge. In den Tälern, auf den Bergkämmen und an den Flanken der Hügel stimmen ihre Wanderrhythmen und -praktiken überein, um die sensible Erfahrung ihrer Körper, die durch die Unendlichkeit des Felsens wandern, nachzuzeichnen. So kann jedes Detail, jede Linie, die die Landschaft bildet und den Weg bildet, zum Träger, zur Spur, zum Raum für Kreation werden.

– Freier Zugang während der Öffnungszeiten.

Italiano :

Di Lila Ogier & Zoé B. Tapàl.

Itineranza artistica ed esperimenti plastici nel paesaggio.

Come artiste multidisciplinari, Lila e Zoé uniscono per la prima volta i loro punti di vista e le loro pratiche in questa mostra. Entrambe sensibili al mondo che le circonda e all’impronta del tempo sul paesaggio, si divertono a sorvegliare, a raccogliere frammenti e texture di ciò che vedono intorno a loro e a cercare di catturare l’impercettibile in questi luoghi. Nel settembre 2025, Lila e Zoé sono partite da sole per esplorare le montagne circostanti per diversi giorni. Nelle cavità dei circhi, in cima alle creste, sui fianchi delle colline, i loro ritmi e le loro pratiche di cammino si uniranno per ripercorrere l’esperienza sensibile dei loro corpi che vagano nell’immensità della roccia. Così ogni dettaglio, ogni linea che compone il paesaggio e che guida il cammino, può diventare un supporto, una traccia, uno spazio di creazione.

– Accesso libero durante gli orari di apertura.

Espanol :

Por Lila Ogier y Zoé B. Tapàl.

Itinerancia artística y experimentos plásticos en el paisaje.

Como artistas multidisciplinares, Lila y Zoé combinan por primera vez sus visiones y prácticas en esta exposición. Ambas, sensibles al mundo que las rodea y a la huella del tiempo en el paisaje, disfrutan inspeccionando, recogiendo fragmentos y texturas de lo que ven a su alrededor, e intentando captar lo imperceptible de estos lugares. En septiembre de 2025, Lila y Zoé salieron a explorar por su cuenta las montañas circundantes durante varios días. En las hondonadas de los circos, en lo alto de las crestas, en las laderas de las colinas, sus ritmos y prácticas de marcha se unirán para volver a trazar la experiencia sensible de sus cuerpos vagando por la inmensidad de la roca. Así, cada detalle, cada línea que compone el paisaje y marca el camino, puede convertirse en un soporte, una huella, un espacio para la creación.

– Acceso libre durante las horas de apertura.

