Exposition Ce qui brille d’un éclat Florange

À travers l’exposition d’art Ce qui brille d’un éclat proposée par BKenzArt, venez vivre une parenthèse artistique pour vous connecter à votre lumière intérieure.Tout public

51 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 44 90 mediatheque@mairie-florange.fr

English :

BKenzArt’s art exhibition Ce qui brille d’un éclat ( What shines with a radiance ) offers you an artistic interlude to connect with your inner light.

German :

Durch die Kunstausstellung Ce qui brille d’un éclat , die von BKenzArt angeboten wird, erleben Sie eine künstlerische Auszeit, um sich mit Ihrem inneren Licht zu verbinden.

Italiano :

La mostra d’arte di BKenzArt Ce qui brille d’un éclat ( Ciò che brilla di una luce ) vi invita a fare una pausa artistica e a connettervi con la vostra luce interiore.

Espanol :

La exposición de arte de BKenzArt Ce qui brille d’un éclat ( Lo que brilla con un resplandor ) le invita a tomarse un descanso artístico y conectar con su luz interior.

