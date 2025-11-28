Exposition Ce qui brille d’un éclat Florange
Exposition Ce qui brille d’un éclat Florange vendredi 28 novembre 2025.
Exposition Ce qui brille d’un éclat
51 avenue de Lorraine Florange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 14:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
Date(s) :
2025-11-28
À travers l’exposition d’art Ce qui brille d’un éclat proposée par BKenzArt, venez vivre une parenthèse artistique pour vous connecter à votre lumière intérieure.Tout public
0 .
51 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 44 90 mediatheque@mairie-florange.fr
English :
BKenzArt’s art exhibition Ce qui brille d’un éclat ( What shines with a radiance ) offers you an artistic interlude to connect with your inner light.
German :
Durch die Kunstausstellung Ce qui brille d’un éclat , die von BKenzArt angeboten wird, erleben Sie eine künstlerische Auszeit, um sich mit Ihrem inneren Licht zu verbinden.
Italiano :
La mostra d’arte di BKenzArt Ce qui brille d’un éclat ( Ciò che brilla di una luce ) vi invita a fare una pausa artistica e a connettervi con la vostra luce interiore.
Espanol :
La exposición de arte de BKenzArt Ce qui brille d’un éclat ( Lo que brilla con un resplandor ) le invita a tomarse un descanso artístico y conectar con su luz interior.
L’événement Exposition Ce qui brille d’un éclat Florange a été mis à jour le 2025-10-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME