Exposition ‘Ce qui nous relie’ Château de Sainte-Colombe-en-Auxois Sainte-Colombe-en-Auxois

Sainte-Colombe-en-Auxois

Exposition ‘Ce qui nous relie’

Château de Sainte-Colombe-en-Auxois 4 rue des Grangeots Sainte-Colombe-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-04-12

ARCADE-DESIGN à la CAMPAGNE organise pour 2026 l’exposition Ce qui nous relie

Dans les salles du Château de Ste Colombe-en-Auxois 12 avril > 25 octobre 26

Pour ses quarante ans, ARCADE célèbre le design comme un vecteur de relations entre les êtres, les matières, les territoires et les récits.

L’exposition Ce qui nous relie réunit des designers, architectes et collectifs qui réactivent le quotidien à travers des pratiques ancrées, sensibles et collaboratives.

Au-delà de la fonction ou de la forme, ces démarches inventent des écosystèmes vivants où le geste, la ressource et l’imaginaire se mêlent.

Elles témoignent d’un design qui ne cherche pas à produire davantage, mais à relier et réinventer ce qui nous entoure.

Chaque projet devient une micro-architecture de relations, une envie de réenchanter le réel non pas en l’idéalisant, mais en le regardant autrement, avec attention

et désir de faire ensemble.

En dialogue avec les territoires, Ce qui nous relie explore le design comme

une pratique poétique et engagée, capable de transformer nos manières d’habiter, de fabriquer et de nous relier.

C’est une exposition-laboratoire, une proposition d’expériences où le sensible et le collectif dévoilent une impulsion à des futurs communs.

Et dans la GALERIE DES ARCADES

12 avril > 24 mai

CARTE BLANCHE du collectif La Mitoyenne Prendre part, récit d’une pratique collective .

Château de Sainte-Colombe-en-Auxois 4 rue des Grangeots Sainte-Colombe-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 07 04 92 contact@arcade-designalacampagne.fr

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English : Exposition ‘Ce qui nous relie’

L’événement Exposition ‘Ce qui nous relie’ Sainte-Colombe-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Terres d’Auxois