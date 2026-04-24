Exposition Ce qui persiste d’Estelle Aguelon Médiathèque de Paimpont Médiathèque de Paimpont Paimpont

Paimpont

Exposition Ce qui persiste d’Estelle Aguelon Médiathèque de Paimpont

Médiathèque de Paimpont 1 Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-29 2026-04-30

Du du 29 avril au 30 mai 2026, rendez-vous à la Médiathèque de Paimpont pour découvrir l’Exposition Ce qui persiste d’Estelle Aguelon.

Mercredi 10h30-12h30 17h-19h Jeudi 17h-19h Samedi 14h30-17h30

Qu’il s’agisse de peinture, de gravure, de papier suspendu dans l’espace ou de superpositions translucides, je travaille les plans, la lumière et la physicalité de l’image.

Mon travail de gravure se développe autour de la notion de série. J’y décline le multiple, non comme une simple répétition, mais comme une suite, tantôt narrative, tantôt explorant la question du mouvement.

Privilégiant les grands formats imprimés sur papier japon, suspendus et flottants, j’explore le paysage et les sujets mouvants.

Par le jeu des transparences, je cherche à révéler ce qui est sur le point de disparaître. Faire affleurer ce qui demeure fragile, diffus, presque indicible.

Je tente, paradoxalement, de créer des images fixes qui bougent : par la lumière, par le support, par le sujet.

Le travail chorégraphique, en particulier celui d’Anne Teresa De Keersmaeker, m’a beaucoup inspiré. Elle parle de la danse en disant Chorégraphier, c’est incarner une abstraction. Chorégraphier, c’est rendre visible une structure invisible. Peindre, pour moi, relève d’un geste similaire donner forme à ce qui nous échappe.

Peindre, c’est se souvenir. C’est faire apparaître ce qui était déjà là, mais que la lumière n’avait pas encore révélé . Estelle Aguelon

Dans le cadre d’une intervention à l’école de Paimpont Marthe Niel, Estelle Aguelon accompagnera les enfants au mois de mai dans la création de gravures grand format autour d’un projet pluridiciplinaire sur la thématique de l’eau. Cette exposition met en lumière son travail tout en prolongeant cette expérience artistique partagée.

Elle développe également un travail d’illustration avec les éditions Cheyne ; ses ouvrages sont consultables à la médiathèque.

Samedi 30 mai (10h-13h)

Atelier de gravure avec l’artiste pour les adultes.

Renseignements réservations mediatheque@paimpont.bzh .

Médiathèque de Paimpont 1 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Exposition Ce qui persiste d’Estelle Aguelon Médiathèque de Paimpont Paimpont a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Brocéliande