Exposition Ce qu’on laisse, Ghita Skali 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Exposition Ce qu’on laisse, Ghita Skali

Du 11/04 au 19/09/2026 tous les jours.

Fermeture du 3bisf du 18 au 28 avril et du 25 juillet au 18 aout. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-04-11

Dans sa pratique, Ghita Skali s’intéresse aux mécanismes de production de récits officiels, aux histoires marginales ou censurées et à la manière dont les fictions s’immiscent dans les faits, et inversement.

Lors de sa résidence, Ghita Skali souhaite développer un projet sur les objets qui restent après la mort. Ces choses, parfois anodines, qui deviennent des traces, des présences ou au contraire, des éléments qu’on cherche à oublier. Comme si ces objets déjà inertes et silencieux le devenaient encore plus. Dans son travail, Ghita aborde notre peur de la maladie ou notre rapport au deuil, ces ‘douleurs’ présentes dans différents contextes, que l’on aurait peut-être en commun. Cependant la classe, le genre, la race ainsi que d’autres marqueurs d’inégalités influencent et modifient nos rapports aux soins et aux vivants. Ces situations produisent différentes échelles de colères, d’amertume, d’injustice. Mais est ce qu’il y aurait quelque chose de l’ordre du commun dans la peine de perdre des êtres chers ?



Vernissage- Brunch samedi 11 avril de 11h à 13h.. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In her practice, Ghita Skali is interested in the mechanisms by which official narratives are produced, in marginal or censored stories, and in the way in which fictions intrude on facts, and vice versa.

L’événement Exposition Ce qu’on laisse, Ghita Skali Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence