Exposition Ceci n’est pas un fait divers Médiathèque de Livarot

20 Rue Georges Leroy Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 15:30:00

fin : 2026-03-11 18:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Exposition Ceci n’est pas un fait divers visibleà la Médiathèque de Livarot du 2 au 14 mars.

Une militante de l’association Osez Le Féminisme sera présente pour vous présenter l’exposition Ceci n’est pas un fait divers , et répondre à toutes vos questions. Exposition visible à la médiathèque de Livarot du 2 au 14 mars. .

20 Rue Georges Leroy Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 61 88 18 mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Ceci n’est pas un fait divers Médiathèque de Livarot

The Ceci n’est pas un fait divers exhibition can be seen at the Livarot multimedia library from 2 to 14 March.

L’événement Exposition Ceci n’est pas un fait divers Médiathèque de Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-03-06 par Calvados Attractivité