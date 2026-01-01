Exposition Ceci n’est pas un fait divers Médiathèque La Fabrique de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Exposition Ceci n’est pas un fait divers Médiathèque La Fabrique de Livarot

Livarot 20 Rue Georges Leroy Livarot-Pays-d'Auge Calvados

Exposition Ceci n’est pas un fait divers à la médiathèque La Fabrique de Livarot du 2 au 14 mars 2026.

Inspirée du tableau de Magritte Ceci n’est pas une pipe , cette exposition utilise des objets de la vie de tous les jours pour rappeler les chiffres des violences machistes, parler des agresseurs et des conséquences que leurs actes peuvent avoir sur le quotidien des femmes et des filles aujourd’hui.

Exposition réalisée par Osez le féminisme! avec la participation d’Education féministe.

Entrée libre, tout public, à la médiathèque de Livarot. .

English : Exposition Ceci n’est pas un fait divers Médiathèque La Fabrique de Livarot

Ceci n’est pas un fait divers exhibition at La Fabrique media library in Livarot from March 2 to 14, 2026.

