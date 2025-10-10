Exposition Ceci n’est pas un masque Le Wanyugo des Sénoufo – Muséum d’histoire naturelle La Rochelle

Exposition Ceci n’est pas un masque Le Wanyugo des Sénoufo – Muséum d’histoire naturelle La Rochelle vendredi 10 octobre 2025.

L’exposition Ceci n’est pas un masque se tient au Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle a été prolongée jusqu’en juin.

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25

English : Exhibition Ceci n’est pas un masque Le Wanyugo des Sénoufo

The « Ceci n’est pas un masque » exhibition at La Rochelle’s Natural History Museum has been extended until June.

German : Ausstellung Ceci n’est pas un masque Le Wanyugo des Sénoufo

Die Ausstellung « Ceci n’est pas un masque » im Muséum d’Histoire naturelle in La Rochelle wurde bis Juni verlängert.

Italiano :

La mostra « Ceci n’est pas un masque » al Museo di Storia Naturale di La Rochelle è stata prorogata fino a giugno.

Espanol : Exposicion Ceci n’est pas un masque Le Wanyugo des Sénoufo

La exposición « Ceci n’est pas un masque » del Museo de Historia Natural de La Rochelle se prorroga hasta junio.

