Exposition Cécile Preziosa, céramique Atelier Villard Mortagne-au-Perche

Atelier Villard 16, rue Sainte-Croix Mortagne-au-Perche Orne

En duo avec son compagnon Julien Battail, la céramiste Cécile Preziosa crée des objets en grès pour les arts de la table et la décoration.

Tourneuse expérimentée, elle réalise des pièces uniques et des petites séries. Julien réalise des séries de pièces au calibrage, technique pour laquelle il conçoit les moules en plâtre.

Vouant un grand intérêt à la couleur, Cécile a orienté ses recherches vers les émaux de grès de haute température élaborés à partir de minéraux et d’oxydes. La maîtrise de ses émaux lui permet d’aboutir à un rendu délicat et sensuel de la couleur et de la texture, au travers d’une palette de teintes exclusives.

Chaque pièce est entièrement réalisée dans l’atelier de Cécile Preziosa. Par une maîtrise complète de la forme, de la matière et de la couleur, l’atelier a développé son propre langage esthétique.

Cécile Preziosa est membre des Ateliers d’Art de France et de l’association Ateliers d’Art du Perche. .

