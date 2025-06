Exposition Cédric GRENET La lumière comme sculpteur – La Laiterie Gruchet-le-Valasse 28 juin 2025 07:00

Seine-Maritime

Exposition Cédric GRENET La lumière comme sculpteur La Laiterie 289 Rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-28

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-06-28

Avec La lumière comme sculpteur, Cédric Grenet présente une collection de 40 photographies où ombre et clarté dialoguent avec profondeur et poésie. Ici, la lumière ne se limite pas à éclairer elle devient matière et outil, façonnant formes et textures.

Inspiré par le photographe américain Ray K. Metzker, maître des compositions fragmentées et des contrastes marquants, ainsi que par Olivier Roche, photographe Havrais explorant matières et lumière, Cédric Grenet poursuit une quête artistique centrée sur la lumière comme élément sculpteur.

Les images, captées sur le territoire de Caux Seine agglo et le long de l’estuaire de la Seine, plongent le spectateur dans des paysages urbains, industriels et naturels. La lumière y redéfinit les contours, accentue les lignes et transforme chaque photographie en une sculpture visuelle, révélant une réalité métamorphosée.

Par un jeu subtil d’ombres et de contrastes, Cédric Grenet invite à redécouvrir l’environnement quotidien, à percevoir différemment les textures et à ressentir la puissance silencieuse de la lumière. Dans ce clair-obscur maitrisé, ombre et clarté se confrontent et s’harmonisent pour offrir une vision renouvelée du monde.

Cédric Grenet Parcours et Œuvre d’un Photographe Normand

Cédric Grenet, né le 12 décembre 1974 et résidant à Octeville-sur-Mer en Normandie, a suivi des études en histoire et géographie avant de se spécialiser en aménagement et techniques de communication à l’Université du Havre. Ce parcours a influencé sa manière d’appréhender et de représenter les paysages et les espaces urbains.

Parallèlement à sa carrière professionnelle dans les systèmes d’information il est actuellement Directeur du Numérique et des Systèmes d’Information chez Caux Seine agglo –, Cédric Grenet se consacre à la photographie. Son travail met en valeur sa région natale, en particulier la ville du Havre, et illustre son attachement aux paysages normands.

Thèmes et inspirations

Cédric Grenet exprime une sensibilité marquée pour les paysages urbains et l’architecture du Havre, reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. La lumière, qu’il qualifie d’alliée de toujours dans la création , occupe une place centrale dans son travail. Cette attention à la luminosité reflète les variations atmosphériques caractéristiques des paysages normands.

Techniques et innovations

En 2022, il a obtenu une certification de pilote de drone, qu’il utilise pour enrichir ses projets photographiques. Son approche technique allie innovation et sens artistique, témoignant d’une exploration constante de nouvelles perspectives.

Diffusion et reconnaissance

Cédric Grenet partage ses œuvres sur des plateformes comme Instagram (@grenetc76930) et Flickr, où il expose des séries consacrées au Havre et à la Normandie. Son nom figure parmi les contributeurs de l’ouvrage La Normandie en 500 photos, affirmant ainsi son rôle dans la valorisation du patrimoine régional.

Une exposition à apprécier au salon de thé La Laiterie à l’Abbaye du Valasse du 28 juin au 31 août.

La Laiterie 289 Rue de la Briarderie

Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 64 76

English : Exposition Cédric GRENET La lumière comme sculpteur

With La lumière comme sculpteur, Cédric Grenet presents a collection of 40 photographs in which light and shadow converse with depth and poetry. Here, light does more than illuminate: it becomes matter and tool, shaping forms and textures.

Inspired by the American photographer Ray K. Metzker, a master of fragmented compositions and striking contrasts, and by Olivier Roche, a photographer from Le Havre who explores materials and light, Cédric Grenet pursues an artistic quest centered on light as a sculptural element.

His images, taken in the Caux Seine agglo region and along the Seine estuary, plunge the viewer into urban, industrial and natural landscapes. Light redefines contours, accentuates lines and transforms each photograph into a visual sculpture, revealing a metamorphosed reality.

Through a subtle play of shadows and contrasts, Cédric Grenet invites us to rediscover our everyday environment, to perceive textures differently and to feel the silent power of light. In this masterful chiaroscuro, shadow and light confront and harmonize to offer a renewed vision of the world.

Cédric Grenet: Career and work of a photographer from Normandy

Cédric Grenet, born on December 12, 1974 and resident in Octeville-sur-Mer in Normandy, studied history and geography before specializing in planning and communication techniques at the University of Le Havre. This background has influenced his approach to landscapes and urban spaces.

In parallel with his professional career in information systems he is currently Director of Digital and Information Systems at Caux Seine agglo Cédric Grenet has devoted himself to photography. His work highlights his native region, in particular the city of Le Havre, and illustrates his attachment to the Normandy landscape.

Themes and inspirations

Cédric Grenet expresses a marked sensitivity to the urban landscapes and architecture of Le Havre, rebuilt after the Second World War. Light, which he describes as his « constant ally in creation », plays a central role in his work. This attention to luminosity reflects the atmospheric variations characteristic of Normandy landscapes.

Techniques and innovations

In 2022, he obtained certification as a drone pilot, which he uses to enrich his photographic projects. His technical approach combines innovation and artistic flair, reflecting a constant exploration of new perspectives.

Distribution and recognition

Cédric Grenet shares his work on platforms such as Instagram (@grenetc76930) and Flickr, where he exhibits series dedicated to Le Havre and Normandy. His name appears among the contributors to the book La Normandie en 500 photos, affirming his role in promoting the region?s heritage.

An exhibition to be enjoyed at the La Laiterie tearoom at the Abbaye du Valasse from June 28 to August 31.

German :

Mit La lumière comme sculpteur präsentiert Cédric Grenet eine Sammlung von 40 Fotografien, in denen Schatten und Helligkeit einen tiefen und poetischen Dialog führen. Hier beschränkt sich das Licht nicht darauf, zu beleuchten: Es wird zur Materie und zum Werkzeug, das Formen und Texturen formt.

Inspiriert von dem amerikanischen Fotografen Ray K. Metzker, einem Meister der fragmentierten Kompositionen und starken Kontraste, sowie von Olivier Roche, einem Fotografen aus Le Havre, der Materialien und Licht erforscht, verfolgt Cédric Grenet eine künstlerische Suche, die sich auf das Licht als bildhauerisches Element konzentriert.

Die Bilder, die in der Region Caux Seine Agglo und entlang der Seine-Mündung aufgenommen wurden, lassen den Betrachter in urbane, industrielle und natürliche Landschaften eintauchen. Das Licht definiert die Konturen neu, betont die Linien und verwandelt jede Fotografie in eine visuelle Skulptur, die eine metamorphosierte Realität enthüllt.

Durch ein subtiles Spiel mit Schatten und Kontrasten lädt Cédric Grenet dazu ein, die alltägliche Umgebung neu zu entdecken, Texturen anders wahrzunehmen und die stille Kraft des Lichts zu spüren. In diesem meisterhaften Hell-Dunkel stehen sich Schatten und Helligkeit gegenüber und harmonieren miteinander, um eine neue Sicht auf die Welt zu ermöglichen.

Cédric Grenet: Werdegang und Werk eines Fotografen aus der Normandie

Cédric Grenet, geboren am 12. Dezember 1974 und wohnhaft in Octeville-sur-Mer in der Normandie, studierte Geschichte und Geografie, bevor er sich an der Universität von Le Havre auf Raumplanung und Kommunikationstechniken spezialisierte. Dieser Hintergrund beeinflusste seine Art und Weise, Landschaften und urbane Räume zu erfassen und darzustellen.

Neben seiner beruflichen Laufbahn im Bereich der Informationssysteme er ist derzeit Direktor für Digitaltechnik und Informationssysteme bei Caux Seine Agglo widmet sich Cédric Grenet der Fotografie. Seine Arbeit hebt seine Heimatregion, insbesondere die Stadt Le Havre, hervor und zeigt seine Verbundenheit mit den Landschaften der Normandie.

Themen und Inspirationen

Cédric Grenet hat eine ausgeprägte Sensibilität für die Stadtlandschaften und die Architektur von Le Havre, das nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. Das Licht, das er als « immerwährenden Verbündeten in der Kreation » bezeichnet, nimmt in seiner Arbeit einen zentralen Platz ein. Diese Aufmerksamkeit für die Helligkeit spiegelt die atmosphärischen Schwankungen wider, die für die Landschaften der Normandie charakteristisch sind.

Techniken und Innovationen

Im Jahr 2022 erwarb er eine Zertifizierung als Drohnenpilot, die er zur Bereicherung seiner fotografischen Projekte nutzt. Sein technischer Ansatz vereint Innovation und künstlerisches Gespür und zeugt von einer ständigen Erkundung neuer Perspektiven.

Verbreitung und Anerkennung

Cédric Grenet teilt seine Werke auf Plattformen wie Instagram (@grenetc76930) und Flickr, wo er seine Serien über Le Havre und die Normandie ausstellt. Sein Name ist unter den Beiträgen zum Buch La Normandie en 500 photos zu finden, wodurch er seine Rolle bei der Aufwertung des regionalen Kulturerbes unterstreicht.

Die Ausstellung ist vom 28. Juni bis zum 31. August im Teesalon La Laiterie in der Abbaye du Valasse zu sehen.

Italiano :

Con La lumière comme sculpteur, Cédric Grenet presenta una raccolta di 40 fotografie in cui luce e ombra entrano in un dialogo profondo e poetico. Qui la luce non si limita a illuminare, ma diventa un materiale e uno strumento che modella forme e texture.

Ispirato dal fotografo americano Ray K. Metzker, maestro delle composizioni frammentate e dei contrasti sorprendenti, e da Olivier Roche, fotografo di Le Havre che esplora materiali e luce, Cédric Grenet persegue una ricerca artistica incentrata sulla luce come elemento scultoreo.

Le sue immagini, scattate nella regione dell’agglomerato della Senna di Caux e lungo l’estuario della Senna, immergono lo spettatore in paesaggi urbani, industriali e naturali. La luce ridefinisce i contorni, accentua le linee e trasforma ogni fotografia in una scultura visiva, rivelando una realtà metamorfizzata.

Attraverso un sottile gioco di ombre e contrasti, Cédric Grenet ci invita a riscoprire il nostro ambiente quotidiano, a percepire diversamente le texture e a sentire il potere silenzioso della luce. In questo magistrale chiaroscuro, ombra e luce si confrontano e si armonizzano per offrire una visione rinnovata del mondo.

Cédric Grenet: carriera e lavoro di un fotografo della Normandia

Cédric Grenet, nato il 12 dicembre 1974 e residente a Octeville-sur-Mer in Normandia, ha studiato storia e geografia prima di specializzarsi in tecniche di pianificazione e comunicazione all’Università di Le Havre. Questo background ha influenzato il suo approccio ai paesaggi e agli spazi urbani.

Accanto alla sua carriera nei sistemi informativi attualmente è direttore dei sistemi digitali e informativi di Caux Seine agglo Cédric Grenet si è dedicato alla fotografia. Il suo lavoro mette in mostra la sua regione natale, in particolare la città di Le Havre, e illustra il suo attaccamento al paesaggio della Normandia.

Temi e ispirazioni

Cédric Grenet ha una particolare predilezione per i paesaggi urbani e l’architettura di Le Havre, ricostruita dopo la seconda guerra mondiale. La luce, che descrive come la sua « costante alleata nella creazione », svolge un ruolo centrale nel suo lavoro. Questa attenzione alla luminosità riflette le variazioni atmosferiche caratteristiche dei paesaggi normanni.

Tecniche e innovazioni

Nel 2022 ha ottenuto la certificazione di pilota di droni, che utilizza per migliorare i suoi progetti fotografici. Il suo approccio tecnico combina innovazione ed estro artistico, riflettendo una costante esplorazione di nuove prospettive.

Distribuzione e riconoscimento

Cédric Grenet condivide il suo lavoro su piattaforme come Instagram (@grenetc76930) e Flickr, dove espone serie dedicate a Le Havre e alla Normandia. È uno dei collaboratori del libro La Normandie en 500 photos, a conferma del suo ruolo nella promozione del patrimonio della regione.

La mostra sarà visitabile presso la sala da tè La Laiterie dell’Abbazia di Valasse dal 28 giugno al 31 agosto.

Espanol :

Con La lumière comme sculpteur, Cédric Grenet presenta una colección de 40 fotografías en las que la luz y la sombra entablan un diálogo profundo y poético. Aquí, la luz hace algo más que iluminar: se convierte en un material y una herramienta, modelando formas y texturas.

Inspirado por el fotógrafo estadounidense Ray K. Metzker, maestro de las composiciones fragmentadas y los contrastes sorprendentes, y por Olivier Roche, fotógrafo de Le Havre que explora los materiales y la luz, Cédric Grenet persigue una búsqueda artística centrada en la luz como elemento escultórico.

Sus imágenes, tomadas en la región de Caux Seine agglo y a lo largo del estuario del Sena, sumergen al espectador en paisajes urbanos, industriales y naturales. La luz redefine los contornos, acentúa las líneas y transforma cada fotografía en una escultura visual, revelando una realidad metamorfoseada.

A través de un sutil juego de sombras y contrastes, Cédric Grenet nos invita a redescubrir nuestro entorno cotidiano, a percibir las texturas de forma diferente y a sentir el poder silencioso de la luz. En este magistral claroscuro, sombra y luz se confrontan y armonizan para ofrecernos una visión renovada del mundo.

Cédric Grenet: trayectoria y obra de un fotógrafo de Normandía

Cédric Grenet, nacido el 12 de diciembre de 1974 y residente en Octeville-sur-Mer (Normandía), estudió historia y geografía antes de especializarse en técnicas de planificación y comunicación en la Universidad de Le Havre. Esta formación ha influido en su enfoque de los paisajes y los espacios urbanos.

Paralelamente a su carrera en sistemas de información -actualmente es Director de Sistemas Digitales y de Información en Caux Seine agglo-, Cédric Grenet se ha dedicado a la fotografía. Su obra muestra su región natal, en particular la ciudad de Le Havre, e ilustra su apego al paisaje normando.

Temas e inspiraciones

Cédric Grenet siente especial predilección por los paisajes urbanos y la arquitectura de Le Havre, reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial. La luz, que describe como su « aliada constante en la creación », desempeña un papel central en su obra. Esta atención a la luminosidad refleja las variaciones atmosféricas características de los paisajes normandos.

Técnicas e innovaciones

En 2022, obtuvo la certificación como piloto de drones, que utiliza para mejorar sus proyectos fotográficos. Su enfoque técnico combina innovación y talento artístico, lo que refleja una exploración constante de nuevas perspectivas.

Difusión y reconocimiento

Cédric Grenet comparte su trabajo en plataformas como Instagram (@grenetc76930) y Flickr, donde expone series dedicadas a Le Havre y Normandía. Es uno de los colaboradores del libro La Normandie en 500 photos, lo que confirma su papel en la promoción del patrimonio de la región.

Una exposición que podrá disfrutarse en el salón de té La Laiterie de la Abadía de Valasse del 28 de junio al 31 de agosto.

