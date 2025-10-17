Exposition Cédric Grenet Happy Dock Le Havre

Exposition Cédric Grenet

Happy Dock Le Havre

17 octobre 2025

Exposition Cédric Grenet

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

À travers son objectif, Cédric Crenet capture bien plus que des images il saisit des instants, des silences et des détails que l’on croit connaître, mais qu’il révèle sous un nouveau regard.

Ses photographies jouent avec la lumière, la matière et le temps, invitant le spectateur à ralentir, à observer, à ressentir.

Cette exposition est une rencontre avec des fragments du réel, transformés en poésie visuelle. .

Happy Dock
Chaussée Georges Pompidou
Le Havre 76600
Seine-Maritime
Normandie
+33 2 35 19 50 51

