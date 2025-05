Exposition Cédric Rouzé & Djamila Hanafi – L’Orangerie Montéléger, 28 juin 2025 10:00, Montéléger.

Drôme

Exposition Cédric Rouzé & Djamila Hanafi L’Orangerie Domaine du Château Montéléger Drôme

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

2025-06-28

2025-07-01

2025-07-05

2025-07-12

Exposition à la Salle de l’Orangerie, de Cédric Rouzé, sculpteur, et Djamila Hanafi, artiste plasticienne.

L’Orangerie Domaine du Château

Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 08 67 31 contact@l-orangerie.fr

English :

Exhibition at the Salle de l’Orangerie, by sculptor Cédric Rouzé and visual artist Djamila Hanafi.

German :

Ausstellung in der Salle de l’Orangerie von Cédric Rouzé, Bildhauer, und Djamila Hanafi, bildende Künstlerin.

Italiano :

Mostra alla Salle de l’Orangerie di Cédric Rouzé, scultore, e Djamila Hanafi, artista visiva.

Espanol :

Exposición en la Salle de l’Orangerie, de Cédric Rouzé, escultor, y Djamila Hanafi, artista visual.

