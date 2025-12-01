Exposition Céline Burel Office de Tourisme Mont-de-Marsan
Exposition Céline Burel
Office de Tourisme 1, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-13
2025-12-01
Dessiner et peindre c’est aiguiser son regard, poser un œil curieux sur tout ce qui nous entoure.
Ici la nature, avec les végétaux, les fleurs, les insectes…
C’est s’émerveiller sans cesse sur la richesse du monde du vivant, mais aussi prendre conscience de
sa fragilité et aussi de sa force à renaître année après année.
C’est observer notre environnement, s’en inspirer pour créer, apporter son interprétation picturale
et son écriture propre, avec les crayons, les pinceaux, les couleurs…
C’est traduire toutes les émotions ressenties face au miracle de la Nature. .
Office de Tourisme 1, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37
