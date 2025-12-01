Exposition Céline Burel Office de Tourisme Mont-de-Marsan

Exposition Céline Burel

Office de Tourisme 1, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-01

Dessiner et peindre c’est aiguiser son regard, poser un œil curieux sur tout ce qui nous entoure.

Ici la nature, avec les végétaux, les fleurs, les insectes…

C’est s’émerveiller sans cesse sur la richesse du monde du vivant, mais aussi prendre conscience de

sa fragilité et aussi de sa force à renaître année après année.

C’est observer notre environnement, s’en inspirer pour créer, apporter son interprétation picturale

et son écriture propre, avec les crayons, les pinceaux, les couleurs…

C’est traduire toutes les émotions ressenties face au miracle de la Nature. .

Office de Tourisme 1, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37

English : Exposition Céline Burel

German : Exposition Céline Burel

Italiano :

Espanol : Exposition Céline Burel

L’événement Exposition Céline Burel Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Mont-de-Marsan