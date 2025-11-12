Exposition CÉLINE VEDRENNE KERALLORET, UN HABITAT PARTICIPATIF Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau

Médiathèque Les tréseors de Tolente
5 Rue du Colombier
Plouguerneau
Finistère

Début : 2025-11-12

Fin : 2025-12-31

En découvrant l’habitat participatif, la photographe a été séduite par l’idée d’un mode de vie basé sur le partage et la collaboration.

Qu’y a-t-il derrière ce mode d’habitat ? Céline a mené ce projet pour expliquer cette manière d’habiter.

Pendant six mois elle a photographié les habitants et leur implication dans la conception, la construction et la gestion du lieu. Elle a souhaité à travers ses images, mettre en avant les valeurs du collectif intergénérationnel, installé dans l’ancienne ferme-auberge de Keralloret. .

