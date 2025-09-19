Exposition Celles qui trinquent Charleville-Mézières

Exposition Celles qui trinquent

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-28

2025-09-19

Dans le cadre du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2025.Durée de la visite 30 minutes.Entrée libre, tout public.

English :

As part of the Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2025.30-minute tour, free admission for all.

German :

Im Rahmen des Weltfestivals der Marionettentheater 2025.Dauer des Besuchs: 30 Minuten.Freier Eintritt, für jedes Publikum.

Italiano :

Nell’ambito del Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2025, la visita dura 30 minuti ed è gratuita per il pubblico.

Espanol :

En el marco del Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2025, la visita dura 30 minutos y es gratuita para el público en general.

