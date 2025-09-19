Exposition Celles qui trinquent Charleville-Mézières
Exposition Celles qui trinquent Charleville-Mézières vendredi 19 septembre 2025.
Exposition Celles qui trinquent
Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-19
Dans le cadre du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2025.Durée de la visite 30 minutes.Entrée libre, tout public.
.
Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 94 40
English :
As part of the Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2025.30-minute tour, free admission for all.
German :
Im Rahmen des Weltfestivals der Marionettentheater 2025.Dauer des Besuchs: 30 Minuten.Freier Eintritt, für jedes Publikum.
Italiano :
Nell’ambito del Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2025, la visita dura 30 minuti ed è gratuita per il pubblico.
Espanol :
En el marco del Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2025, la visita dura 30 minutos y es gratuita para el público en general.
L’événement Exposition Celles qui trinquent Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-08-27 par Ardennes Tourisme