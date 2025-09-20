Exposition ‘Celtes en Selle’ Musée du Sel Marsal

Exposition ‘Celtes en Selle’ Musée du Sel Marsal samedi 20 septembre 2025.

Exposition ‘Celtes en Selle’ 20 et 21 septembre Musée du Sel Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez 2 500 ans en arrière avec l’exposition « Celtes en selle ! » et découvrez le lien profond qui unissait les Celtes au cheval.

Des études récentes et de nombreux témoignages archéologiques permettent de découvrir le rôle qu’occupait cet animal fascinant dans le quotidien et la mythologie celte.

Musée du Sel Place de la Porte de France, 57630 Marsal, France Marsal 57630 Moselle Grand Est 0387350150 https://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-du-sel La porte de France conçue par Vauban, défendait l’accès principal à Marsal et était protégée par une demi-lune abritant le moulin de la ville.

© Office de tourisme Saulnois