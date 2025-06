Exposition centenaire de Guy Degrenne Mairie Sourdeval 5 juillet 2025 08:30

Manche

Exposition centenaire de Guy Degrenne Mairie Jardin de l’Europe Sourdeval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-05 08:30:00

fin : 2025-09-30 12:30:00

Date(s) :

2025-07-05

Tout au long de l’été, aura lieu une exposition à la mairie de Sourdeval pour célébrer les 100 ans de Guy Degrenne. Des panneaux et décoration autour du couvert et des arts de la table seront aménagés sur le parvis de la mairie. Aux horaires d’ouverture de la mairie, à l’intérieur, des vitrines et collections pourront être visitées. Conférence avec projection d’un documentaire vidéo le 5 juillet à 14h30 et 17h, au Rex de Sourdeval.

Mairie Jardin de l’Europe

Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 2 33 79 35 55

Throughout the summer, an exhibition will be held at Sourdeval town hall to celebrate 100 years of Guy Degrenne. Panels and decorations based on cutlery and tableware will be set up in front of the town hall. During town hall opening hours, visitors will be able to visit the showcases and collections inside. Conference with video documentary screening on July 5 at 2.30pm and 5pm, at the Sourdeval Rex.

Den ganzen Sommer über findet im Rathaus von Sourdeval eine Ausstellung statt, um das 100-jährige Bestehen von Guy Degrenne zu feiern. Auf dem Vorplatz des Rathauses werden Tafeln und Dekorationen rund um das Gedeck und die Tischkultur aufgestellt. Während der Öffnungszeiten des Rathauses können im Inneren die Vitrinen und Sammlungen besichtigt werden. Konferenz mit Vorführung einer Videodokumentation am 5. Juli um 14:30 und 17:00 Uhr im Rex in Sourdeval.

Per tutta l’estate, nel municipio di Sourdeval si terrà una mostra per celebrare i 100 anni di Guy Degrenne. Davanti al municipio saranno allestiti pannelli e decorazioni su posate e stoviglie. Durante gli orari di apertura del municipio, i visitatori potranno visitare le vetrine e le collezioni all’interno. Conferenza con proiezione di un video documentario il 5 luglio alle 14.30 e alle 17.00, presso il Rex di Sourdeval.

Durante todo el verano, el ayuntamiento de Sourdeval acogerá una exposición para celebrar los 100 años de Guy Degrenne. Delante del ayuntamiento se instalarán paneles y decoraciones en torno a la cubertería y la vajilla. Durante el horario de apertura del ayuntamiento, los visitantes podrán visitar las vitrinas y colecciones del interior. Conferencia con proyección de un vídeo documental el 5 de julio a las 14.30 y 17.00 horas, en el Rex de Sourdeval.

