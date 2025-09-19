EXPOSITION » CÈPES, GIROLLES ET CAETERA » Colombières-sur-Orb

Une exposition gourmande et poétique autour des champignons à L’Arbre à Palabres. Cèpes, girolles et autres merveilles forestières s’invitent en images, en mots et en saveurs. À découvrir à Colombières-sur-Orb, entre nature, culture et curiosité.

Petite restauration sur place

L’Arbre à Palabres accueille l’exposition Cèpes, girolles et cetera , une ode aux champignons sous toutes leurs formes. Photographies, illustrations, récits et objets insolites vous plongent dans l’univers fascinant des sous-bois. Entre mycologie, folklore et gastronomie, cette exposition célèbre les trésors cachés de nos forêts. Lieu de rencontres et de découvertes, la librairie-café devient le théâtre d’une exploration sensorielle et culturelle, où l’on peut feuilleter un livre, déguster un thé local et échanger autour de la passion des champignons. Une invitation à ralentir, à observer, à s’émerveiller.

Entrée libre, ambiance chaleureuse garantie.

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr

Italiano :

Una mostra gastronomica e poetica sui funghi a L’Arbre à Palabres. Cèpes, girolles e altre meraviglie del bosco sono in mostra per immagini, parole e sapori. Scopriteli a Colombières-sur-Orb, dove natura, cultura e curiosità si incontrano.

Leggero rinfresco in loco

