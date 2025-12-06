Exposition Céramique à l’Oratoire Salle de l’Oratoire La Rochelle

Exposition Céramique à l’Oratoire

Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-06

Un moment de rencontre culturel autour de la terre 13 céramistes exposent leurs dernières créations. Art de la table, bijoux, sculptures, objets de décoration. Des cadeaux uniques pour toutes les bourses, fabriqués en France.

Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine argilites.17@gmail.com

English : Exhibition Céramique à l’Oratoire

A moment of cultural encounter around clay: 13 ceramists exhibit their latest creations. Tableware, jewelry, sculptures, decorative objects. Unique gifts for all budgets, made in France.

German : Ausstellung Céramique à l’Oratoire

Ein kultureller Treffpunkt rund um die Erde: 13 Keramiker stellen ihre neuesten Kreationen aus. Tischkultur, Schmuck, Skulpturen, Dekorationsgegenstände. Einzigartige Geschenke für jeden Geldbeutel, hergestellt in Frankreich.

Italiano :

Un evento culturale basato sull’argilla: 13 ceramisti espongono le loro ultime creazioni. Vasellame, gioielli, sculture e oggetti decorativi. Regali unici per tutte le tasche, realizzati in Francia.

Espanol : Exposicion Céramique à l’Oratoire

Un acontecimiento cultural en torno al barro: 13 ceramistas exponen sus últimas creaciones. Vajillas, joyas, esculturas y objetos de decoración. Regalos únicos para todos los bolsillos, hechos en Francia.

