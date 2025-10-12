Exposition Céramique de Patricia Pérez Centre Culturel de la Laverie La Ferté-Bernard

Exposition Céramique de Patricia Pérez

Centre Culturel de la Laverie 1 Rue du Moulin à Tan La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-04-09

La céramique est le moyen d’expression principal de Patricia Pérez, elle nous décrit la triste réalité, constatation d’une nature touchée par les déchets d’une société ultra-consommatrice.

Au travers de cette exposition, l’artiste attire notre attention sur ces objets que l’on ne voit plus, que l’on ne considère plus, mais qui, pour la plupart, nous survivront. Véritable visite archéologique dans le présent sublimé par le talent artistique de Patricia Pérez.

Unex visite commentée est proposée Samedi 25 avril à 11h. Vernissage jeudi 9 avril à 18h30 .

Centre Culturel de la Laverie 1 Rue du Moulin à Tan La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 48 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Céramique de Patricia Pérez La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-10-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude